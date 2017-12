Man overlijdt bij afsteken vuurwerk in Swifterbant

Vermoedelijk woont het slachtoffer in de straat waar het dodelijk ongeval plaatsvond. Er waren op dat moment veel mensen op straat, onder wie ook kinderen. Twee kinderen zijn in de ambulance onderzocht. 'Ogenschijnlijk hebben zij geen letsel opgelopen', aldus de woordvoerder van de politie.



Alle getuigen worden ondervraagd. Inmiddels heeft de gemeente voor de toeschouwers slachtofferhulp geregeld. Het politieonderzoek naar het ongeval loopt nog. De politie vermoedt dat het om illegaal vuurwerk ging, omdat het zwaar vuurwerk was. Het is nog niet bekend om wat voor soort het ging en wat er precies is misgegaan.



Vorig jaar kwam tijdens de jaarwisseling ook iemand om door vuurwerk. Een 54-jarige man uit Meppel (Drenthe) raakte tijdens de jaarwisseling zwaargewond aan zijn hoofd en overleed enkele dagen later. Het vuurwerk dat hij kort na middernacht zelf had aangestoken ontplofte in de buurt van zijn gezicht.



Het afsteken van vuurwerk vóór oudjaar is verboden. Het is slechts toegestaan op oudejaarsavond van 18.00 uur tot 02.00 uur 's nachts.