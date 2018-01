Man die zich op social media voordeed als broer van een MH17-slachtoffer erkent dat hij nepberichten verspreidt

Tegenreactie

In Nieuwsuur noemt Nelson zijn verzinsels een 'tegenreactie' op de volgens hem onware verhalen die in de media verschijnen: 'Het is vuur met vuur bestrijden.' En ja, zegt hij, om dat te kunnen doen is het nodig dat hij zich voordeed als de broer van een MH17-slachtoffer. Er is volgens hem een oorlog gaande over wat je wel en niet mag zeggen op internet. 'Daar gebruik ik alles voor, ook leugens.'



De uit Nieuwegein afkomstige Nelson werpt zich in februari 2016, na een artikel in de Volkskrant over het associatieverdrag met Oekraïne, op als nabestaande van de vliegramp. 'Jammer dat jullie over de rug van mijn overleden broer propaganda maken voor een 'handelsverdrag'', schrijft hij op zijn Twitteraccount @GnellieNL. Hij bereikt er het weblog GeenStijl mee. Ook toenmalig AD-verslaggever Wierd Duk haalt Nelson op Twitter aan. Hij vraagt later nog wel aan Nelson hoe zijn broer heet, maar krijgt geen antwoord.