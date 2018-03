Lokale partijen zijn juist een tegengif voor de PVV

De ontstaansgeschiedenis van lokale partijen gaat dan ook meer dan twintig jaar terug en had niets te maken met discussies over migratie. Oprichters waren vaak lokale ondernemers, die constateerden dat 'hun' gemeentebestuur nogal slordig om ging met de publieke middelen, bijvoorbeeld door de bouw van dure gemeentehuizen, aanleg van overbodige industrieterreinen et cetera.



Kort door de bocht geformuleerd, ging het zo: de basis van de politieke partijen werd steeds smaller. Minder dan 2 procent van de bevolking is nog lid. Daardoor werden de bestuurlijke posities, lees het wethouderschap, steeds meer een springplank voor ambitieuze types, die niet schroomden hun eigen prestige op te krikken met gemeenschapsgeld.



De nieuwe lokale partijen kwamen vaak met landslides van een kwart tot eenderde van de stemmen in de gemeenteraad, om vervolgens door de meest bizarre coalities van landelijke partijen te worden buitengesloten van het bestuur. Het gevolg was dat vier jaar later de overwinning nog groter was - een enkel geval zelfs met meer dan de helft van de stemmen - en de eerste lokale wethouders in colleges plaatsnamen.