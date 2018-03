Lokale partijen grote winnaars, GroenLinks boekt recordzege, D66 betaalt prijs van regeren

Uitbundig feest

We hadden goud, we hebben zilver Alexander Pechtold

In Rotterdam leverde Leefbaar Rotterdam iets in, maar de partij van Joost Eerdmans blijft met elf zetels veruit de grootste in de raad. In Den Haag deed ex-PVV'er Richard de Mos goede zaken, zijn Groep de Mos/Hart voor Den Haag is met negen zetels de grootste partij in de Hofstad. De voormalig chauffeur van Pim Fortijn, Hans Smolders, is met zijn Lijst Smolders de grootste geworden in Tilburg: tien zetels. In Emmen blijft Wakker Emmen met negen zetels de grootste. De partij Burgerbelangen streefde in Enschede D66 voorbij. In het Brabantse Reusel-De Mierden kreeg de partij Samenwerking zelfs 51 procent van de stemmen.



Een van de meest uitbundige feestjes werd vannacht gevierd bij GroenLinks. De partij van Jesse Klaver sleepte 8,4 procent van de stemmen binnen (3 procentpunt meer dan vier jaar geleden) en is de grootste in Amsterdam, Utrecht, Delft, Haarlem, Nijmegen, Arnhem, Wageningen en Culemborg.



GroenLinks verslaat in veel van deze steden D66, de partij die de grootste prijs betaalt voor regeringsdeelname. 'We hadden goud, we hebben zilver', was de reactie van partijleider Alexander Pechtold woensdagavond. Terwijl GroenLinks 3 procentpunt groeit, levert D66 3 procentpunt in: van 12 naar 9. In geen van de vier grote steden is de partij nog de grootste. D66 kreeg de afgelopen maanden veel kritiek te verduren over het afschaffen van de referendumwet, een wet waar de partij vorig jaar in de oppositie nog voor was.