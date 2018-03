Lokale fracties ChristenUnie, CDA en D66 zijn motoren achter pleidooi voor verruiming kinderpardon

De ChristenUnie was in bijna de helft van de gemeenten betrokken bij het indienen van zo'n motie, gevolgd door D66 en CDA. Soms werkten de partijen ook samen. Ook de VVD-fractie was lokaal zes keer voor de verruiming van het kinderpardon.



D66 en de ChristenUnie pleitten in hun verkiezingsprogramma nog voor een verruiming, maar haalden in de onderhandelingen over het regeerakkoord met het CDA en de VVD bakzeil.



De vier regeringspartijen willen strikt vasthouden aan de regel dat asielzoekers moeten meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst. Als zij dat niet doen 'wordt hen opvang en ondersteuning ontzegd', zo valt te lezen in het regeerakkoord. In de praktijk blijkt dat veel asielverzoeken worden afgewezen omdat het gezin niet heeft meegewerkt aan de vertrekplicht.



De lokale partijen sluiten zich met de moties aan bij het progressieve platform DeGoedeZaak, dat een petitie voor het kinderpardon heeft gelanceerd die al meer dan 76.000 keer is ondertekend. 'Wij vinden het hoopgevend dat de fracties tegen de lijn van hun landelijke partij in aangeven dat ze dit belangrijk vinden. De petitie liet zien dat een heleboel burgers niet willen opgeven', zegt Jurjen van den Bergh, directeur van DeGoedeZaak.

'Het kinderpardon was tot de laatste dag van de formatie spannend. De ChristenUnie vond het moeilijk te slikken dat er niks werd geregeld voor die kinderen' Jurjen van den Bergh, directeur DeGoedeZaak