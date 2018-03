Lokaal staat de PVV niet bij voorbaat buitenspel. 'We zitten op één lijn'

Aanknopingspunten

Wij sluiten geen enkele partij op voorhand uit, dus ook niet de PVV Lijsttrekker Frank van Hulle van Top/Gemeentebelangen in Terneuzen

Lokale politici zien minder belemmeringen voor een lokale samenwerking met de PVV. 'Wij sluiten geen enkele partij uit van samenwerking, mits we van dezelfde kernwaarden kunnen uitgaan', zegt VVD-lijsttrekker René Lazeroms in Rucphen. 'Veel aspecten in hun programma zijn in lijn met dat van ons - ik zie daar zeker aanknopingspunten.'



Ook lijsttrekker Kees Visser van de VVD in Den Helder is bereid eventueel met de PVV samen te werken in een nieuw college. 'De kans dat de Noordzee in brand staat, is groter', zegt PvdA-voorman Thijs Kroese in Purmerend over de kans dat zijn partij met de PVV in zee gaat. 'Maar we willen het toch niet helemaal uitsluiten, al zou de PVV dan wel afstand moeten nemen van een heleboel zaken. Het is in het belang van de Purmerender om samen te werken indien dat een optie is.'