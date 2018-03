Liveblog - Rozendaal, waar alleen lokale partijen meedoen, wordt verscheurd door locatie van een basisschool

Volkskrant verkiezingstour: Barendrecht

Onze verslaggever en fotograaf zijn inmiddels aangekomen in Barendrecht.



Locatie: Theater Het Kruispunt, Barendrecht, Zuid-Holland

Tijd: 11.45 uur

Partij: Echt voor Barendrecht: 9 van de 29 zetels.





‘Dit is niet voor mensen die slecht ter been zijn’, zegt een oude vrouw met een gouden brilmontuur terwijl ze naar de houten trappen kijkt in de hipsterbibliotheek annex theater annex stembureau in Barendrecht. Dat de bibliotheek is ondergebracht in het theater en weg is uit het - in de woorden van lijsttrekker Lennart van der Linden - ‘veredelde bezemhok’ waar het eerst zat, is te danken aan Echt voor Barendrecht (EvB). De lokale partij haalde in 2014 vanuit het niets bijna een derde van het aantal zetels in de gemeente met bijna 50.000 inwoners.



Het gepensioneerde echtpaar Rien (69) en Carla van den Berg (64) stemt allebei vol overtuiging op de EvB. Rien is al lid sinds de oprichting vijf jaar geleden. Hij verwacht dat de partij wel 12 of 13 zetels gaat halen. ‘De EvB praat met mensen in de wijken. De raadsleden zijn benaderbaar. Als de straattegels scheef liggen, bel ik gelijk.’ Carla: ‘Als we een probleem aankaarten, lossen ze het ook op. Ze doen niet alleen alsof.’ Rien: ‘Niks van dat houtenklazengedoe en achterkamertjesgeklojo van de landelijke partijen.’



Lijsttrekker Van der Linden heeft hoge verwachtingen van de verkiezingen vanwege de goede campagne die zijn partij heeft gevoerd. ‘Landelijk hebben we een periode achter de rug met veel negativiteit: van de datsja tot Maldivenvakanties tot penthouses. Dat helpt natuurlijk ook mee.’ Met 10 zetels is hij blij, bij 11 springt hij een gat in de lucht. Maar waar het echt om draait: ‘Net zei een oud vrouwtje tegen me dat ze op me had gestemd. Ik werd er bijna emotioneel van. Daar doe je het allemaal voor.’