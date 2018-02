Live - Advocaten Holleeder: 'Wij vrezen voor een trial by media'

Holleeder reageert

Na het openingsstatement van beide aanklagers vraagt verdachte Willem Holleeder de rechtbankvoorzitter of hij meteen op de twee officieren mag reageren. Hij krijgt het woord: ‘Over die tapgesprekken: ik heb daar zelf via mijn advocaat om gevraagd. Daar wil ik graag op terugkomen als u mij ondervraagt over het boek. Het klopt dat ik in Kolbak (een eerdere afpersingszaak, red.) niet de waarheid heb verteld over Goudsnip, en over Hillis. Voor de rest heb ik de waarheid verteld.’



Holleeders advocaat Sander Janssen refereert aan het feit dat Holleeder afscheid moest nemen van zijn vertrouwde advocaat, Stijn Franken, met wie hij al 9 jaar samenwerkte, en moest wennen aan twee nieuwe advocaten – Robert Malevich en Janssen zelf, die zich in het omvangrijke dossier moesten inlezen. En het onderzoek is nog steeds niet helemaal afgerond, zegt hij.



Franken moest de verdediging neerleggen omdat Sandra den Hartog, die door Franken in het verleden werd verdedigd, tegen zijn cliënt Holleeder ging getuigen.



Sander Janssen ‘durft te beweren’ dat door het enorm omvangrijke leeswerk van het hele Holleeder-dossier dat ‘er geen procesdeelnemer zal zijn die dat allemaal heeft gelezen’.



Er is geen technisch bewijs, zegt Janssen, dat Holleeder bij moorden was betrokken. Zijn verhouding tot de slachtoffers wordt centraal gesteld, aldus de advocaat. Het gaat uitsluitend om mondelinge verklaringen, en daarmee onderscheidt deze zaak – Vandros genaamd - zich van het omvangrijke liquidatieproces Passage.



In Passage werden motieven aangedragen als ondersteunend bewijs, zegt Janssen, maar in Vandros zijn motieven tot direct bewijs geparachuteerd. De rechtmatigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van die verklaringen moet nog maar worden bewezen. ‘De kroongetuigen verklaren niet op basis van eigen wetenschap’, stelt Janssen. ‘Zij doen dat op grond van opgedane indrukken of conclusies.’



Ook wijst de advocaat erop dat de rechtbank Amsterdam – die Dino S. in Passage vrijsprak – tot een ander oordeel kwam dan het hof, die Dino S. veroordeelde tot levenslang. ‘Dus zo heel eenduidig is het bewijs in deze zaak niet’, zegt Janssen.