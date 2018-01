Live - Ten minste twee doden door storm, veel ongelukken en overlast

Efteling sluit attracties

De Efteling heeft verschillende attracties gesloten vanwege de storm. De meeste buitenattracties, zoals de achtbanen, zijn dicht. Het sprookjespark raadt liefhebbers aan op een andere dag langs te komen. Eerder vandaag maakten verschillende dierentuinen al bekend de deuren gesloten te houden. Dierenpark Amersfoort, Ouwehands Dierenpark in Rhenen en Burgers’Zoo in Arnhem blijven de hele dag dicht. Artis in Amsterdam en GaiaZOO in Kerkrade zijn tijdelijk gesloten.



In Leersum ging een bladblazer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ondanks de storm gewoon door met bladblazen. Een woordvoerder van de gemeente zegt niet te weten waarom de man met windkracht tien nog aan het werk was. Ook in Bennekom in de gemeente Ede gingen medewerkers van de gemeente stug door met het opruimen van de blaadjes.