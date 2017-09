Live - Rode Kruis over tweede orkaan in aantocht: 'Dit wordt een race tegen de klok'

Rode Kruis: een race tegen de klok

'Het is tragisch, dit wordt een race tegen de klok', zegt woordvoerder Merlijn Stoffels van het Rode Kruis. De hulporganisatie verleent op Sint Maarten nu nog alleen eerste hulp, maar zal snel ook gebouwen moeten gaan beschermen tegen de volgende orkaan, José, die naar verwachting dit weekeinde arriveert.



De gewonden die de 26 hulpverleners van het Rode Kruis behandelen zijn voornamelijk geraakt door rondvliegend puin. 'De windsnelheden zijn ongekend', aldus Stoffels. 'Daken, bomen, takken, alles vliegt eraf.'



Met behulp van satelliettelefoons is er 'sporadisch contact' met de hulpverleners ter plaatse. Vannacht is dat voor het laatst gebeurd, zegt Stoffels. 'De informatie die we kregen is te beperkt om een precieze inschatting te maken, maar het is duidelijk dat er voor miljoenen aan schade is. Daarom hebben we giro 5125 geopend.'



Afhankelijk

Behalve eerste hulp levert het Rode Kruis onder meer voedsel, dekzeilen en water. Dat laatste is hoog nodig: veel waterleidingen zijn beschadigd, waardoor schoon drinkwater schaars is. Winkels zijn leeg. Stoffels: 'Mensen zijn nu afhankelijk van hulp van buiten.'



'In Aruba en Curaçao is nog een lading hulpgoederen aanwezig, maar het vervoer is moeilijk vanwege het beschadigde vliegveld op Sint Maarten', vervolgt Stoffels. 'We hopen dat het ministerie van Defensie een luchtbrug faciliteert, maar daar zouden alleen kleinere toestellen gebruik van kunnen maken.' Er staan ook nog 25 hulpverleners van het Rode Kruis klaar in Aruba en Curaçao, en zes tot tien in Nederland. Zij zullen zo snel mogelijk naar Sint Maarten afreizen.



Onderwijl komt orkaan José naderbij. 'De mensen moeten zich gaan wapenen. Er moet nog ontzettend veel gebeuren om de gebouwen daartegen te beschermen.'