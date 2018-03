Live - Rechtbank: geen reden om aan te nemen dat Sonja Holleeder loog over erfenis Cor

Geen voordeel beloofd aan Sonja

De rechtbank trapt af met een mededeling: er bestaan 'geen aanwijzingen' dat er een verband is tussen de deal die Sonja Holleeder in 2011 met justitie heeft gesloten en haar verklaringen. Sonja is 'een gewone getuige en geen kroongetuige aan wie voordeel is beloofd in ruil voor belastende verklaringen', aldus de rechtbank.



Er is geen reden om aan te nemen dat Sonja ‘leugenachtige verklaringen’ heeft afgelegd over de erfenis van de in 2003 geliquideerde Cor van Hout, haar man.



Na de dood van Van Hout erfde Sonja prostitutiepanden aan de Achterdam in Alkmaar. Die zou Van Hout hebben gekocht van losgeld van de Heinekenontvoering. In het onderzoek naar dit geld, de Goudsnipzaak, heeft Sonja Holleeder strafvervolging afgekocht voor 1,1 miljoen euro.



De advocaat van Holleeder Sander Janssen, insinueerde tijdens eerdere zittingen dat Astrid en Sonja Holleeder liegen over de verkoop van de Achterdam. Dit raakt aan de centrale vraag die geregeld terugkeert in het proces: verklaren de zussen Holleeder tegen hun broer wegens een morele overtuiging omdat hij personen liet liquideren, zoals zij stellen, of verklaren zij vanwege financieel gewin?