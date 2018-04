Live - Peter R. de Vries zette Van Hout 'een beetje onder druk' om boek te schrijven over Heineken-ontvoering

'Er ontstond een steeds betere band'

Holleeder-advocaat Janssen vraagt naar de periode waarin Holleeder en Van Hout naar Nederland werden uitgeleverd. In die tijd, halverwege jaren tachtig, begon voor De Vries het schrijfproces. Hij bezocht de twee geregeld in Bijlmerbajes, waar ze in eerste instantie onder werden gebracht. Later, toen ze naar andere gevangenissen werden overgeplaatst, bleef het contact bestaan. Hij bezocht Van Hout wel meer dan Holleeder, aldus De Vries.



In de eerste helft van de jaren negentig komen ze vrij. Het boek over de Heineken-ontvoering was ondertussen uitgekomen. De Vries blijft Van Hout zien. 'Er ontstond allengs een steeds betere band, die uiteindelijk vriendschappelijk werd.' De journalist kwam bij Van Hout thuis, ze gingen samen naar voetbalwedstrijden en spraken over het boek.



Op de vraag van Janssen of Cor wel eens met geld strooide, zeker als hij een slok ophad, antwoordt De Vries:



'Cor is van zichzelf een genereus iemand die graag een ander laat meedelen. Hij is zeker niet gierig. Het is een royaal iemand. Als er een hapje werd gegeten, aten er vaak heel wat mensen mee. Ik noemde dat altijd de mee-eters. Dan was Cor altijd wel diegene die nog voordat iemand anders zijn portemonnee trok al had afgerekend.'



Later zegt De Vries dat hij het alcoholgebruik van Van Hout als problematisch beschouwde. Het klopt dat hij mensen tot de grond toe kon afbranden als hij dronken was.