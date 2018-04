Live - Misdaadjournalist Peter R. de Vries loopt boos weg bij Holleeder-proces

Wat staat er vandaag te gebeuren?

Journalist Peter R. de Vries zal vandaag en donderdag worden verhoord door de rechtbank in Osdorp. Tijdens de openingsdag van het megaproces, begin februari, werd hij nog weggestuurd omdat hij van de rechter als getuige de zaak niet mocht volgen. De Vries vond dit bespottelijk omdat 'elke zucht wordt getwitterd'.



De Vries geldt als belangrijke getuige. Hij kent de familie-Holleeder goed. Na de Heineken-ontvoering in 1983 reisde hij Holleeder en mede-ontvoerder Cor van Hout achterna in Frankrijk, waar het duo na een vluchtpoging werd gearresteerd. Hij woonde als jonge Telegraaf-verslaggever de processen bij en wist het tweetal ervan te overtuigen om mee te werken aan interviews, op basis waarvan zijn bestseller 'De ontvoering van Alfred Heineken' verscheen. Tijdens deze nauwe samenwerking raakte De Vries goed bevriend met Cor van Hout.



Nadat Van Hout in 2003 werd doodgeschoten - het is een van de moorden waarvoor Holleeder terechtstaat - bouwde De Vries een vriendschap op met de zussen-Holleeder. Het gerucht, door Willem in het leven geroepen, dat De Vries een relatie met Sonja had, hebben beiden altijd stellig ontkend. De vertrouwensband is ontstaan doordat De Vries na de dood van Sonja's levensgezel Van Hout de rol van voogd op zich nam voor hun jongste zoon Richie.



In 2012 bespraken de zussen met De Vries het plan om met de politie te praten over de rol die hun broer heeft gespeeld in de onderwereld. Later bood De Vries ook technische ondersteuning om heimelijk opnames te maken.



Holleeder was zich hier uiteraard niet van bewust toen hij op 24 april 2013 op het privéadres van Peter R. de Vries aanbelde. Hij was woedend over de voorgenomen verfilming van De Vries' bestseller, waarmee Sonja en De Vries in zijn ogen over zijn rug verdienden. Hij eiste dat zijn naam uit het script werd geschrapt. 'Ik dreig niet, ik doe', schreeuwde Holleeder tegen De Vries. Toen die antwoordde dat hij 'normaal' moest doen, riep Holleeder: ‘Moet ik het nu afmaken, wil je dat ik het nu doe?’



De Vries deed aangifte. De bedreiging was haarfijn vastgelegd op de beveilingscamera van de journalist. Het kwam 'de Neus' drie jaar later in hoger beroep op vier maanden celstraf te staan.