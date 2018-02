Live - Geëmotioneerde Zijlstra: 'Ik zie geen andere optie dan ontslag aanbieden'

Zijlstra stapt op

Mijn geloofwaardigheid moet boven alle twijfel verheven zijn, zegt Halbe Zijlstra in een verklaring aan het begin van het debat. De minister zegt nogmaals spijt te hebben van zijn leugen. Hij kiest ervoor om het debat met de Kamer niet aan te gaan, maar meteen zijn functie neer te leggen. 'Om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten, zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan zijne majesteit de koning.'



Tijdens het voorlezen van de verklaring raakt Zijlstra een moment overmand door emotie, om zich vervolgens te herpakken. Hij dankt zijn ambtenaren en de Kamer voor de goede samenwerking in de amper vier maanden dat hij minister is geweest.



Premier Rutte, die ook door de Kamer was gevraagd om bij het debat te zijn, omhelst zijn partijgenoot. Kamervoorzitter Arib schorst het debat. Alle fractie komen in het midden van de vergaderzaal bijeen om te overleggen over het vervolg. Mogelijk volgt alsnog een debat met premier Rutte. Arib heeft de Kamerleden gevraagd 'even te wachten'. Rutte en Zijlstra zijn uit de zaal vertrokken.