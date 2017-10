Live - Rutte III presenteert regeerakkoord: 'De normale Nederlander gaat erop vooruit. Aan de slag'

Rutte over onrust in VVD

Rutte sprak bij de NOS over het afschaffen van de Wet-Hillen, ofwel de compensatie voor de fiscale bijtelling van het eigenwoningforfait. Over deze maatregel is veel boosheid in Ruttes eigen VVD. Huiseigenaren die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, voelen zich gestraft voor hun spaarzaamheid. Rutte hierover: 'Dit is ronduit een pijnlijke maatregel. We zijn hier niet blij mee, maar het is uiteindelijk vanuit het oogpunt van overheidsfinanciën nodig. En omdat we het over 30 jaar uitfaseren, kunnen we deze pijnlijke maatregel ook nemen.'