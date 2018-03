Live Holleeder-proces - Zus Astrid: 'Sjaak B. en Jesse R. zaten op motor die is gebruikt bij liquidatie Cor van Hout'

Tekenaar Jan Rothuizen in de zaal

Een dag research, een zittingsdag, een dag uitwerken en een dag tekenen, en dan ziet volgens Jan Rothuizen het grootste proces van het jaar, de rechtszaak tegen Willem Holleeder, er zo uit. Rothuizen bezocht de rechtbank in Amsterdam Osdorp, ook wel de Bunker genoemd, een aantal weken voordat de zaak begon voor het eerst. Toen mocht hij nog overal vrij rondkijken en zat hij op de stoel waarop Holleeder vandaag ook weer zal plaatsnemen voor procesdag 11. Hij maakte toen een eerste schets. ‘Ik wilde een overzicht maken zodat je ook begrijpt waar iedereen zit. Er is veel aandacht voor deze zaak in de media, maar er is ook opvallend weinig beeld van te zien.’



Een dag volgde Rothuizen het proces vervolgens vanuit de zaal een voorrecht dat is voorbehouden aan de tekenaars. De meeste journalisten volgen de zaak vanaf de publieke tribune. Daarna volgde de eerste potloodschets en begon het echte ordenen van de teksten. Geen makkelijke opgave. ‘Het is jammer dat ik altijd veel meer te vertellen heb dan dat ik kwijt kan in mijn tekening.’