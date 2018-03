Live Holleeder-proces - Zus Astrid levert 15 nieuwe geluidsopnames in: 'Hij weet dat het nu klaar is voor hem'

Huilen om Cor van Hout

‘Ik begrijp dat het niet makkelijk is’, zegt de rechter. Uit de getuigenbox klinkt gesnik, zakdoeken ritselen. De rechter ondervraagt Astrid Holleeder over de heimelijke geluidsopnames die ze eerder al inleverde bij justitie. Ze licht toe wat er tijdens die gesprekken gebeurde. Want haar broer en zij hadden ‘aan een half woord genoeg’, niet alles wat er non-verbaal tussen haar en haar broer is 'besproken' is uit die geluidsopnames te halen. Ook wordt op de opnames veel gefluisterd.



Astrid: ‘We hoefden maar met de ogen te gebaren. We hoefden niks te zeggen en dan begrepen we elkaar al.’ Volgens de jongste zus van Willem Holleeder was het voornaamste gebaar dat haar broer maakte dat van een vuurwapen.

Rechter: ‘In welke situaties gebeurde dat?’

Astrid: ‘Hij zegt niet: ik ga hem liquideren. Hij zegt: 'die is aan de beurt', of 'die gaat'. En dan volgt het gebaar, langs het lichaam.’



Astrid maakte die opnames om te voorkomen dat het alleen haar woord tegen dat van haar broer is. Op de opnames is onder andere te horen hoe ze spraken over de aangifte die Peter R. de Vries in 2014 heeft gedaan tegen Willem Holleeder. Holleeder had de misdaadjournalist bedreigd.



Ook dit gesprek gaat over liquideren, aldus Astrid. ‘Over het omleggen van Peter. Maar we spreken het niet uit.’ Volgens Astrid is het niet te volgen hoe Willem Holleeder denkt. ‘Het komt erop neer dat het altijd de schuld van de ander is. Terwijl die ander altijd voor hem klaar staat. Maar zodra er iets misgaat, kan hij vals worden. Dan wordt hij een hond die gaat bijten.’



Rechter: ‘Op één van de opnames zegt hij: Sonja is een hoer, ze praat met de politie. Wat bedoelt hij als hij vervolgens zegt dat hij daar niet mee kan leven?

Astrid: ‘Dat hij haar dood wil schieten.’



Op één van de opnames vraagt Willem Holleeder aan Astrid: ‘Wie is de baas?’ Daarop antwoordt zij: ‘Jij.’ Volgens Astrid is dat Willems manier om te laten zien dat hij ‘Cor de baas is geweest. Letterlijk. Cor is er toch niet meer. Vroeger was Cor de baas, nu hij’. De getuige wordt emotioneel als het hierover gaat. ‘Dat kwam bij mij heel erg binnen. Ik moest ook huilen op de opnamen. Ik kon mezelf niet meer beheersen, ik begon te snikken. Maar Willem mocht niet zien dat ik om Cor huilde. Daar is geen ruimte voor. Dat is het keurslijf waar ik het eerder over had. Je kan niet eens verdriet hebben om iemand. Omdat het niet kan.’