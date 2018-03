Live Holleeder-proces - Zus Astrid heeft medelijden, 'maar hij is ziek. Het enige medicijn dat werkt zijn die vier muren'

'Ik ken Willem ook als mens'

Nadat Cor van Hout en Willem Holleeder vrij kwamen in de jaren negentig investeerden ze het geld van de Heinekenontvoering (1983) onder meer in de Amsterdamse Wallen. Astrid, destijds een rechtenstudent, ging voor hen werken achter de kassa.



Rechter: ‘Er moest brood op de plank komen. Maar waren er ook bezwaren tegen dat baantje?’

Astrid: ‘Pas gaandeweg mijn werk als advocaat ben ik gaan begrijpen: dit kan wel en niet. Ik heb toen niet de morele afweging gemaakt: oh, nu doe ik iets van het Heinekenlosgeld. Pas later begreep ik: hé, toen ben ik een grens overgegaan.’



Maar er speelde meer mee. Na de ontvoering werd de familie hechter. ‘Mijn moeder liet haar zoon niet vallen. Dat was het gevoel. Wat doe je op het moment dat je broer verantwoordelijk is voor een ontvoering? Heel moeilijk, zeker op die leeftijd.’ Nadat Willem Holleeder zijn straf had uitgezeten ‘was het van: wij zijn bij elkaar en iedereen draagt bij. Ik ken Cor en Willem de crimineel, maar ik ken ze ook als mens’.



Rechter: ‘Hoe ging u met uw broer om in de tijd van de Heinekenontvoering?’

Astrid: ‘Ik was 17 en toen niet echt op mijn familie gericht. Ik ging mijn eigen weg. Hij was veel ouder dan ik. Ik had heel andere interesses.’



‘We hadden als familie totaal niets in de gaten, we hadden er geen idee van dat ze verantwoordelijk waren voor de Heinekenontvoering. Mijn vader was idolaat van zijn baas. Meneer Heineken kwam ook wel eens bij ons op bezoek.’



‘De nacht dat de politie bij ons binnen viel, sliep ik bij mijn zusje. Toen mij werd verteld dat het ging om de Heinekenontvoering, geloofde ik het niet. Ik dacht: ik zit in een verkeerde film.’



Rechter: ‘Wat vond u van die daad?’ Astrid: ‘Het is niet zo dat we zijn opgegroeid voor galg en rad. De sfeer was vroeger bij ons thuis: als we een tientje vonden op straat, moesten we het naar de politie brengen. We waren hele brave kinderen, ook op school. (…) Wim (Willem, red.) had alleen al vroeg in de gaten dat er ook een andere manier was om geld te verdienen.’



‘Ik vond het vreselijk wat hij gedaan had. Er zijn bekende beelden van meneer Heineken en diens chauffeur Doderer die na de ontvoering trots naar buiten lopen. Chique zelfs. Maar later heb ik een artikel uit een Duits tijdschrift onder ogen gekregen. Daarin stonden foto’s van hoe ze aan die muur geketend hadden gezeten. En hoe ze erbij zaten toen ze gevonden waren. Die beelden gaan niet meer weg. De ontvoering is voor mij: ze hebben vastgeketend gezeten in doodsangst.’