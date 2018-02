Live - Holleeder over zus Astrid: 'Ik zei: laat dat meissie de studie afmaken. Wat moet dat meissie met die ellende'

'Ik ben natuurlijk niet gek'

Willem Holleeder vertelt de rechter dat hij het voor ‘iedereen goed geregeld had’. Op een gegeven moment, in de jaren negentig, zou Sonja tegen hem hebben gezegd dat hij ook aan zijn jongste zusje Astrid moest denken. Hij bood vervolgens de toenmalige partner van Astrid een baan aan bij een strandtent, later ging de man van Astrid bij een seksclub werken die van Willem Holleeder en Cor van Hout was.



‘Het idee was: we zorgen voor een inkomen voor hem zodat Astrid dan ook verzorgd wordt’, zegt Holleeder. Als de rechter zegt dat de toenmalige partner van Astrid heeft verklaard dat er weinig werd verdiend in de seksclub, moet Holleeder lachen. ‘Er werd veel verdiend, het was een hele goede seksclub.’ Wat Holleeder betreft klopt de verklaring van de ex-man van Astrid niet. ‘Astrid heeft iedereen geïnstrueerd wat ze moeten verklaren.’



Volgens Willem Holleeder wilde zijn jongste zus in de jaren negentig ook bij hen komen werken. De twee Heinekenontvoerders hadden midden jaren negentig ook de Achterdam in Alkmaar gekocht. Astrid zou deze straat met prostitutiepanden gaan exploiteren, aldus Willem Holleeder. Maar daar zou hij, als oudste broer, een stokje voor hebben gestoken.



Holleeder: ‘Cor wilde dat Astrid dat ging doen. Ik zei: nee, laat dat meissie de studie afmaken. Wat moet dat meissie met die ellende.’



Rechter: ‘Die ellende?’



Holleeder: ‘Ik praat vanuit mijn wereld, de onderwereld. U zit in uw wereld, de bovenwereld. Ik vond dat Astrid in uw wereld moest blijven.’



Rechter: ‘U heeft ook gezegd dat u in die jaren hard op weg was om een normaal leven te leiden. Wat was die wereld dan waarin u leefde?’



Holleeder: ‘Astrid studeerde rechten, ze was bezig om in de bovenwereld geld te verdienen. Ik was bezig vanuit de onderwereld naar de bovenwereld te komen. Ik ben altijd alleen maar bezig geweest om in die bovenwereld terecht te komen. Dat is altijd zo geweest. Ook al in de tijd van de Heinekenontvoering: met het losgeld wilden we eigenlijk een onroerend goed pakket kopen in Amsterdam-Noord.’



Rechter: ‘En u wilde niet dat Astrid ook in uw wereld terecht zou komen?’



Holleeder: ‘Ik ben natuurlijk niet gek. Het is niet voor niks dat ik iets met mijn geld naar de bovenwereld wilde. Vroeger kon je met zwart geld nog een auto kopen, of een klokje. Maar dat kan nu niet eens meer.’