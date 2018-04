Live - Hoe verklaart Rutte de vergeten memo's?

Wiebes komt erbij



Er was even wat beraad voor nodig, maar de kogel is door de kerk. Ook minister Wiebes van Economische Zaken wordt in de Tweede Kamer verwacht voor het debat over de vergeten memo's, dat om 15.00 uur begint.



Verslaggever Frank Hendrickx: 'Wiebes, die populair is bij de linkse oppositie, speelde een cruciale rol tijdens de formatie, maar lijkt leek toch met de schrik vrij te komen. De oppositie heeft alle pijlen gericht op Rutte. Dat Wiebes vrijdag ‘rare dingen’ heeft gezegd tegen journalisten geldt niet als een doodzonde. In de Kamer heeft hij het bestaan van de memo’s nooit ontkend, ook omdat hij daar niet over bevraagd is.'



50Plus-leider Kenk Krol vroeg woensdag wel of Wiebes in de buurt wilde blijven, zodat hij eventueel opgeroepen kon worden. De coalitie besloot daarop dat de VVD'er meteen maar moet aanschuiven. Ook voor de minister van Klimaat dreigt zo een zwaar debat.