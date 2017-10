Live formatiedebat- 'Met dit akkoord gaat Nederland rechtsaf'

Asscher: 'Er is een wereld hierbuiten'

De volgende spreker is Lodewijk Asscher van de PvdA. Hij is positief over een groot aantal plannen van het kabinet. 'Ja, er zitten goede plannen in, die zullen we steunen.' Maar dan volgt de kanttekening. Er wordt een ideologische keuze gemaakt die de PvdA niet kan steunen. 'Dit is een rechts kabinet dat ervoor kiest om 1,4 miljard aan aandeelhouders cadeau te doen, dat mensen met vermogen belastingkorting geeft, en tegelijkertijd boodschappen duurder maakt en op wijkverpleging kort.'



'Men maakt zich meer zorgen om het inkomen van de consultant en de manager, dan het inkomen van de politieagent of de leraar voor de klas.' De PvdA neemt een constructieve houding aan, zegt Asscher. 'Maar ik vind het ongelooflijk belangrijk dat in dit eerste debat duidelijk wordt of die 76 zetels van de coalitie in staat zijn te zien dat er een wereld is hierbuiten van mensen die een crisis hebben meegemaakt en pijn hebben gehad.'



Pechtold van D66 zoekt nu zelf het debat op met Asscher en verdedigt de keuzes van de nieuwe coalitie. Die zijn wel degelijk eerlijk voor alle groepen in de samenleving, stelt Pechtold. 'Als ik aan bedrijven denk zie ik een plek waar mensen hun inkomen en hun zelfstandigheid verdienen.' Volgens Asscher kiest Nederland voor een 'race naar de bodem' door de winstbelasting te verlagen. 'Nederland doet mee aan de wedstrijd wie is het grootste belastingparadijs.'