Live - De Vries vertelt emotioneel over verzoek van Van Hout om na zijn dood voor de kinderen te zorgen

De Vries wordt emotioneel

De Vries vertelt uit eigen initiatief over een ontmoeting die hij een maand voor de dood van Van Hout met hem had in een restaurant in de Scheldestraat. Tijdens het gesprek dat toen plaatsvond, hadden de twee vrienden het onder meer over het testament van Van Hout (hij had toentertijd al twee moordaanslagen achter de rug).



De Vries wordt emotioneel, hij last verschillende keren een pauze in om de brok in zijn keel weg te slikken. 'Cor heeft mij toen gevraagd: als mij iets overkomt, wil je dan voor mijn kinderen zorgen.'



Stilte.



De Vries vervolgt, nog altijd emotioneel: 'Ik heb toen gezegd: ja, natuurlijk doe ik dat. Ik kende zijn kinderen natuurlijk goed. Ik heb Rich van Hout geboren zien worden. En ook bij het andere kindje ben ik in het ziekenhuis geweest. Dat was een belofte die ik heb gedaan en ik heb hem toen ook gevraagd: Cor, hoe heb je het geregeld allemaal? Hoe zit het? Ik wist natuurlijk wel dat hij een crimineel was, een boef. Het was niet zoals bij ons, dat je dan alles keurig op je naam hebt staan en noem maar op.'



Van Hout zei tijdens deze bewuste ontmoeting tegen De Vries dat hij een testament heeft 'waarin alles precies staat zoals ik het hebben wil'. Hij heeft volgens De Vries 'geen ogenblik, met geen woord een voorbehoud gemaakt dat dat testament niet geldig zou zijn. Dat het niets betekende.'



Hij zegt dit, vervolgt De Vries, omdat hij in de rechtbank anders heeft doen beweren. 'Alsof het testament nergens voor stond.'