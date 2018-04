Live - De Vries over tweede aanslag op Van Hout: 'Cor zag Willem als een verrader'

Holleeder benaderde Van Hout voor moord

We gaan verder.



In februari 2002 wordt Mieremet in Amsterdam vermoord. Of De Vries hierover met Van Hout heeft gesproken?, wil advocaat Janssen weten.



Ja, zegt De Vries. 'Ik kan dat niet precies recapituleren, maar hij (Van Hout, red.) was er niet rouwig om.'



De Vries vertelt over een gesprek dat Van Hout naar eigen zeggen had met Holleeder tijdens een wandeling langs de Bosbaan. Holleeder vroeg Van Hout of hij wilde meehelpen aan de liquidatie op Mieremet. Van Hout ging hier volgens De Vries niet op in, maar 'was er wel vol van' dat Holleeder - met wie hij was gebrouilleerd - hem hiervoor benaderde.



Tegen De Vries zou hij hebben gezegd: ‘Nu komt die verrader terug en wil hij dat ik hem ga helpen Mieremet om te leggen. Dat kan ie vergeten.’