Live - De Vries over tweede aanslag op Van Hout: 'Cor zag Willem als een verrader'

liveMisdaadverslaggever Peter R. de Vries is vandaag aan de beurt om te getuigen in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Zijn relatie met de familie gaat terug tot aan de Heineken-ontvoering in 1983, die uitmondde in een vriendschap met mede-ontvoerder Cor van Hout en later ook met de zussen-Holleeder. Hij adviseerde en begeleidde hen uiteindelijk bij het maken van heimelijk opnames van hun broer. In dit liveblog wordt u vanuit de zwaarbeveiligde rechtbank in Osdorp live op de hoogte gehouden.