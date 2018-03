Live - Astrid: kroongetuige Fred R. zal belastende informatie over Holleeder weglaten

Advocaat tegen Astrid: alles gedeeld?

De zitting was tijdelijk geschorst en gaat nu weer verder.



Janssen gaat in op de mededeling van Astrid Holleeder, vorige week vrijdag, dat Sjaak B. en Jesse R. op de motor zaten die is gebruikt bij de liquidatie van Cor van Hout in 2003.



In het Passageproces heeft ze volgens Janssen eerder onder ede gezegd dat ze niets wist over Jesse R.



'In Passage werd ik totaal niet beveiligd', geeft Astrid als reden.



Janssen vindt dit lastig. Hij vraagt zich af of er meer dingen zijn die Astrid weet, maar niet wil vertellen.



Alle relevante zaken, heeft ze in de openbaarheid gebracht. 'Daar kan u van op aan', aldus Astrid. 'Ik zweer op de dood van mijn kleinkinderen dat ik nu de waarheid vertel.'



Willem: 'Ik zweer op alle kinderen in de wereld dat je een leugenaar bent.'