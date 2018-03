Links verbond Rotterdam klapt uit elkaar: GroenLinks en PvdA zeggen samenwerking met Nida op

We vinden scheiding van kerk en staat heel belangrijk Lilian Marijnissen, SP-leider

'Ik zou zelf die keuze niet gemaakt hebben', zei ze. 'Nida is een partij is die zich baseert op de islam, die zegt dat religie een prominentere plek in de samenleving moet krijgen. Dat vinden wij als SP niet. We vinden scheiding van kerk en staat heel belangrijk.'



Nida verdedigde tegenover Nieuwsuur de tweet. 'De provocatieve tweet moet gelezen en begrepen worden in de context van de maatschappelijke discussie op dat moment', aldus de partij. Gewezen werd op de oorlog in Gaza. Volgens Nida was er geen enkele aanleiding om de tweet alsnog te verwijderen.



'De tweet van NIDA kwam een dag nadat het ministerie van Justitie een ambtenaar had geschorst na haar tweet over IS', betoogde de partij. 'NIDA stelde deze tweet op als het ware een steunbetuiging aan het vrije woord, vandaar #vrijheidvanmeningsuiting. De rechter heeft overigens later de ambtenaar ook gelijk gegeven in een rechtszaak over dit (onterecht gebleken) ontslag.'