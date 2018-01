Liever naar de Hema dan het wijkcentrum: ouderen willen niet constant aan hun leeftijd worden herinnerd

Wie?

Roos Pijpers en Rianne van Melik, beiden sociaal geograaf en verbonden aan de Radboud Universiteit.



Wat is hun specialiteit?

Wijkontwikkeling, integratie (Pijpers). Stedelijke ontwikkeling, openbare ruimte (Van Melik).



Originele titel publicatie?

Older people’s self-selected spaces of encounter in urban aging environments in the Netherlands.



Vrij vertaald?

Het winkelcentrum is een geliefde ontmoetingsplek voor ouderen.

De bevindingen van Pijpers en Van Melik, gepubliceerd in City & Community, zijn de 'bijvangst' van een onderzoek van zes jaar geleden naar de ervaringen van ouderen met zogeheten woonservicegebieden. Dat zijn wijken of dorpen waar zorg en welzijn op elkaar worden afgestemd om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Uit de verhalen van de geïnterviewden - mannen en vrouwen boven de 70 - bleek dat ze niet alleen onder leeftijdgenoten willen verkeren, maar verscheidenheid zoeken in hun contacten.



Winkels en winkelcentra zijn daarvoor passende plekken. Ze blijken meer dan commerciële ruimten waar alles draait om consumptie en kunnen een belangrijke rol spelen in het sociale leven van ouderen. Dat wil niet zeggen dat die zich daar altijd op hun gemak voelen.



De behoefte aan diversiteit heeft grenzen: ouderen die hun woonomgeving de afgelopen decennia sterk zagen veranderen door de komst van bewoners uit andere culturen hebben vaak moeite met de nieuwe omstandigheden. Ze vinden dat hun buurt en dus ook de ontmoetingsplaatsen minder vertrouwd zijn geworden. De openbare ruimte is niet alleen de 'bevrijdende en socialiserende' plek die sommige onderzoekers ervan maken, schrijven de auteurs.



Pijpers: 'We hebben geen aanwijzingen dat ouderen tegenwoordig minder veilig zijn dan vroeger, maar ze voelen zich wel minder veilig. Dat wordt gevoed door het onbekende dat ze om zich heen zien. Mensen kunnen vaak goed overweg met hun directe buren, maar slagen er niet in die ervaring uit te breiden naar een bredere groep migranten in hun wijk.'