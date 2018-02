Lichaam vermiste Orlando Boldewijn (17) gevonden in water bij Haagse wijk Ypenburg

Brandweer en politie waren gericht op die plek aan het zoeken naar aanleiding van nieuwe informatie in de vermissingszaak. Al snel werd het lichaam gevonden. Officiële identificatie wees vervolgens uit dat het om Orlando Boldewijn ging.



Ruim een week geleden, op zondag 18 februari, verdween de 17-jarige Orlando. Hij had die dag een afspraak met een 20-jarige jongen die hij had ontmoet via Grindr, een datingapp voor homo's. De jongen zette hem af in de Böttgerwater-straat in de Haagse wijk Ypenburg. Vanuit Ypenburg zou Orlando terugreizen naar zijn woonplaats Rotterdam, waar hij nooit aankwam.



Sindsdien werd er niets meer van hem vernomen, ook zijn mobiele telefoon werd niet meer gebruikt. Daardoor hield de politie er rekening mee dat Orlando iets was overkomen. Volgens de politie gaf de man met wie Boldewijn had afgesproken aan dat hij de jongen na hun ontmoeting heeft afgezet op de Böttgerwater. Daarop werden in het water bij die straat duikers ingezet.



Zondag werd een Vermist Kind Alert uitgestuurd. De politie hield bij de verdwijning van Orlando weliswaar rekening met een misdrijf, maar het gebruik van het Vermist Kind Alert wees erop dat er niet direct gevreesd werd voor zijn leven. Jaarlijks worden zo'n twintig Vermiste Kind Alerts verstuurd. Een Amber Alert wordt op veel kleinere schaal - zo'n één a twee keer per jaar - ingezet. Daar gaat een nauwkeurige afweging van argumenten aan vooraf, aldus criminoloog Ilse van Leiden: 'De politie krijgt dagelijks zo'n honderd meldingen van vermissingen. Als dan elke keer een Amber Alert wordt verstuurd, zou de werking ervanaf gaan.'



Vrienden en familie reageerden echter verbolgen over het niet verzenden van een Amber Alert. Ze verweten de politie laks optreden. 'Ik word er ziek van dat ze niets doen', zei Noha den Hartog, de beste vriendin van Orlando, tegen het nieuwsplatform DAGonline. Hij was toen 96 uur vermist. 'Waarom wordt er geen Amber Alert uitgedaan?'