Leider No Surrender opgepakt bij invallen

De politie hoopt bij de zoekingen te stuiten op ondersteunend bewijsmateriaal en informatie te verzamelen over criminele activiteiten 'in georganiseerd verband'.



No Surrender zou onder meer geweldsdelicten hebben gepleegd en verdovende middelen hebben gehad en verhandeld. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.



Kuipers werd in december opgepakt op verdenking van zware mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte. Daar komt nu leiding geven aan een criminele organisatie bij. Eerder werd bekend dat Kuipers volgens het Openbaar Ministerie werkte als een soort incassobureau, inclusief bedreigingen in clubkleren. Het OM bekijkt de mogelijkheden om No Surrender te verbieden.