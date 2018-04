Legale wiet komt eraan, mét ontmoedigingscampagne

Ook als het parlement de wet vlot behandelt, zou het experiment praktisch gezien op zijn vroegst eind 2019, begin 2020 kunnen beginnen

De 'experimenteerwet' krijgt een looptijd van vijf jaar en twee maanden. Die termijn gaat in als de Eerste Kamer het voorstel heeft aangenomen. Ook als het parlement de wet vlot behandelt, zou het experiment praktisch gezien op zijn vroegst eind 2019, begin 2020 kunnen beginnen. Na het besluit in de Eerste Kamer bereidt een commissie het experiment voor. Die fase 'duurt tot een tijdstip dat door de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg wordt vastgesteld', staat in het concept. Ze dient ook om 'de teler(s) en gemeenten aan te wijzen die zullen deelnemen aan het experiment en hen in staat te stellen zich voor te bereiden op hun deelname aan het experiment'.



Het is de bedoeling dat in zes tot tien regionaal verspreide gemeenten legale wiet gaat worden verkocht. De coffeeshops in de deelnemende gemeenten worden voorzien van op kwaliteit gecontroleerde hennep die in voldoende soorten beschikbaar is.



Na de voorbereidingsfase volgt een periode van vier jaar waarin legaal hennep wordt geteeld en geleverd aan aangewezen coffeeshops. Na de vier jaar volgt een 'afbouwfase' van maximaal zes maanden. 'Dat wil zeggen dat dan de situatie is hersteld zoals deze bestond vóór het experiment.' Een evaluatiecommissie moet dan binnen vier maanden een verslag opstellen waarop het kabinet weer binnen vier maanden een standpunt naar het parlement moet sturen.