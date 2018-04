Leeuwarden even klaar met culturele zusterhoofdstad Valletta door 'beroerde uitlatingen' over vermoorde journalist

Moeizaam onderzoek

Micallef hekelde bovendien publieke oproepen om gerechtigheid na te streven in het moeizaam verlopende onderzoek naar de moord op de journalist. Ook vond hij een tijdelijk monument voor haar in de weg staan en een volwaardig monument niet nodig.



De draai van Leeuwarden is opvallend. Twee weken geleden, na een appel van schrijversorganisatie PEN om zes maanden na de moord afstand te nemen van de uiting van Micallef, voelde de Friese Culturele Hoofdstaddirecteur Tjeerd van Bekkum daar nog weinig voor. 'Het wordt nu superpolitiek en daar branden we onze vingers liever niet aan', zei hij.



Maar dat was een reactie op de brief van PEN, zegt woordvoerder Radboud Droog van de organisatie in Leeuwarden nu. 'Achteraf hadden we de tijd moeten nemen om duidelijk te maken dat we afstand nemen van moreel verwerpelijke uitingen.'