Lees terug - Onze correspondent spreekt getroffenen orkaan Irma: 'Dit wil je niet meemaken'

'Alles is stuk'

‘Het was hier een paradijsje met mooie bossen. Nu zitten er geen bladeren meer aan de bomen. Alles is stuk’, zegt Roy Le Doux (51). De verpleegkundig specialist ggz woont met zijn vriendin nu anderhalf jaar in het kleine dorp Windwardside op Saba. ‘De bewoners hier zijn altijd alert op orkanen. De ontwikkeling van Irma werd nauwgezet gevolgd. Huizen zijn dichtgetimmerd, alles is vastgemaakt en er is flink gehamsterd in de winkel.’ Le Doux woont in een soort bungalow met een golfplaten dak. Toen Irma kwam, verschanste hij zich met zijn vriendin in een stenen inbouwkast van een halve meter diep in de slaapkamer. Daar heeft hij de hele nacht gezeten. ‘Het klonk als een trein. De grond trilde, het huis trilde. We hielden elkaar stevig vast en dachten steeds: nu gaat het dak eraf.’



Pas om 12 uur ’s middags durfde Le Doux de deur open te doen, en toen waaide het nog met windkracht 7. De schade aan zijn huis viel mee. Samen met zijn vriendin is hij over het eiland gereden om hulp te verlenen. ‘Zo’n 40 huizen hebben geen dak meer. Daar wonen vooral de armste mensen. We moesten over bergen puin om binnen te komen. In tuinen lagen gasflessen te sissen. Enkele mensen hebben snijwonden vanwege rondvliegend glas. Er zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen, maar er is nog wel iemand vermist.’



Het mobiele netwerk doet het nog en de haperende stroomvoorziening wordt hersteld. ‘Overal staan inwoners bij elkaar op plekken waar wifi is, zoals het gemeentehuis. Ze hebben vaak familie op Sint Maarten, wij hebben daar ook collega’s, en weten niet hoe het met ze gaat. Je kunt het eiland vanaf hier zien liggen. De impact van deze ramp is groot, er heerst een enorme angst onder de bewoners. Ze hopen dat Nederland hulp stuurt.’ Niemand heeft Saba nog weten te bereiken, maar Le Doux heeft wel gehoord dat noodvoorraden onderweg zijn per boot. ‘We zijn wel gewend dat de winkels leeg zijn. Een keer per week komt hier een boot om te bevoorraden en dan zijn de schappen binnen drie uur leeg. We hebben gelukkig voldoende voorraad ingeslagen en gaan ons nu voorbereiden op Jose.’