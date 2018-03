Leegloop bij Korps Mariniers: militairen zien verhuizing van Doorn naar Vlissingen niet zitten

De pijn voor de mariniers zit vooral in de verhuizing vanuit het midden van het land naar Zeeland. Hun partners vrezen dat er voor hen geen werk is in Vlissingen en dat een koophuis daar nooit meer verkocht kan worden. Op de nieuwe kazerneplek komen bovendien te weinig schietbanen en mag er door geluidshinder te weinig geschoten en gevlogen worden, vrezen de mariniers. Daardoor moeten zij doordeweeks alsnog naar de andere kant van het land om te oefenen. Mariniers die al zes maanden per jaar van huis zijn omdat ze op uitzending of oefening zijn, zitten niet te wachten op nog meer overnachtingen elders.



De kazerne in Doorn moet volgens Defensie sluiten omdat die te klein is geworden. Maar volgens anonieme mariniers was uitbreiding op de huidige locatie ook mogelijk geweest. De burgemeester van Utrechtse Heuvelrug, Frits Naafs, heeft destijds aan Defensie gevraagd wat nodig was om de kazerne te behouden. 'Op die vraag is nooit antwoord gekomen.'