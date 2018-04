Leefbaar Rotterdam staat vooralsnog buitenspel bij onderhandelingen

In Rotterdam heeft Leefbaar-voorman Joost Eerdmans nu last van de alliantie die hij heeft gesloten met Forum voor Democratie. Die samenwerking was effectief tijdens de campagne - Leefbaar Rotterdam bleef de grootste partij met elf zetels, een verlies van drie. Nieuwkomer PVV werd met succes de wind uit de zeilen genomen. De partij van Geert Wilders bleef in Rotterdam steken op één zetel van de 45.



Maar de samenwerking met Thierry Baudet is een struikelblok voor PvdA, GroenLinks en D66. Die drie partijen, elk met vijf zetels in de raad, hebben aan de twee verkenners laten weten niet met Eerdmans te willen praten over de vorming van een coalitie. Zelf komen ze nog acht zetels te kort voor een meerderheid, dus er zouden zich nog twee andere partijen moeten aansluiten.