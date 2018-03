Leefbaar Rotterdam blijft grootste in de havenstad, Denk boekt 'forse' winst

Nida en Denk

Voor de PvdA betekent deze verkiezing het derde verlies op rij in Rotterdam. De PvdA behaalde 18 zetels in 2006, 14 in 2010 en 8 in 2014. Toch houdt Kathmann de moed erin. 'We blijven de komende vier jaar knokken voor onze idealen. Dan worden we in 2022 weer de grootste in Rotterdam.'



De islamitisch geïnspireerde partij Nida van Nourdin El Ouali zou kunnen rekenen op 2 zetels, evenveel als de partij de afgelopen vier jaar had. De partij had zware concurrentie van nieuwkomer Denk.



De verwachte winst van Denk - vier zetels - stemt lijsttrekker Stephan van Baarle tot tevredenheid. 'We hebben geschiedenis geschreven'. Eerdmans noemt de uitslag van Denk 'fors'. 50Plus-lijsttrekker Ellen Verkoelen is blij met de twee zetels die haar partij volgens de exitpoll krijgt. 'Eenderde van de Rotterdammers is ouder dan vijftig jaar. De gevestigde partijen hebben die groep verwaarloosd. Onze partij is bikkelhard nodig', zei ze. Als haar partij daadwerkelijk twee zetels haalt, verwacht ze ook nog een rol te kunnen spelen in een nieuw college. 'We zijn zowel voor links als voor rechts interessant. Ik zou zeggen: komt u maar.'