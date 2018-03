Leden van Scientology-achtige sekte Avatar actief in Nederlands onderwijs

Kan er worden ingegrepen?

Dat is maar de vraag. De redactie van De Monitor meldde de bevindingen bij het meldpunt Sektesignaal, dat is ingesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnenkort zal Sektesignaal aandacht voor de kwestie vragen bij de Onderwijsinspectie en bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.



Dat wil nog niet zeggen dat er daadwerkelijk iets mis is bij de scholen, zegt Karin Krijnen van Sektesignaal. 'Wij doen geen hoor en wederhoor', zegt ze. 'Wij vragen aandacht voor deze kwestie, maar het is aan de professionals om inhoudelijk te oordelen.'



Of de Onderwijsinspectie bij de scholen zal ingrijpen, is volgens een woordvoerder niet vanzelfsprekend. De inspectie kijkt vooral of de onderwijskwaliteit op scholen op orde is en of de school veilig is. 'Wij richten ons niet op de achterliggende levensovertuiging. Die valt onder de vrijheid van onderwijs. Dat mensen met een bepaalde overtuiging ergens lesgeven, is voor ons geen reden om een onderzoek te doen.'