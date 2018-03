Lasers moeten de bloemenpracht bij urbi et orbi beschermen tegen meeuwen

Drie jaar geleden zag het er even naar uit dat er een einde zou komen aan de jaarlijkse Nederlandse bloemenpracht in Rome. Het kabinet maakte een einde aan het productschap voor de tuinbouw, dat de boel financierde. 'We hebben nieuwe geldschieters gevonden', zegt arrangeur Deckers. Er zal geen 'bedankt voor de bloemen' klinken in de pauselijke rede. Deckers: 'De huidige paus spreekt geen meerdere talen, zoals de vorige. Hij bedankt Nederland in het Italiaans. Dat is nog beter, want dat wordt integraal door alle media vertaald.'