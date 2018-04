Landelijke Organisatie van Verkeersslachtoffers: post mortem bloedonderzoek dader moet mogelijk worden

De Landelijke Organisatie van Verkeersslachtoffers (LOV) noemt twee redenen waarom het belangrijk is vast te stellen of de dode dader onder invloed was. Voorzitter Elly Winkel: 'Het helpt de nabestaanden van de slachtoffers bij het verwerkingsproces als ze daarover niet in onzekerheid verkeren.'



Omdat alcohol- en drugsgebruik nu niet worden vastgesteld als de veroorzaker om het leven is gekomen, is ook niet bekend hoeveel dodelijke ongelukken daardoor worden veroorzaakt. Winkel: 'We hebben het gevoel dat het aantal verkeersslachtoffers door dronken automobilisten stijgt, met name door de komst van Polen en Bulgaren die met alcohol op achter het stuur gaan.' Een politiewoordvoerder vermoedt dat het gaat om 11 tot 24 procent van het totaal aantal dodelijke slachtoffers.