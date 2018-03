Landelijke campagneleiders ondanks overwinning lokale politiek tevreden met campagne

Irritant

De campagneleiders zijn over het algemeen erg tevreden met de gevoerde campagnes en het resultaat. VVD campagneleider Bas Erlings is blij met het resultaat maar vindt het jammer dat het CDA net de grootste landelijke partij is geworden. 'Dat is toch wel irritant.' Nelleke Weltevrede, campagneleider van CDA, is erg tevreden met de uitslag. 'We kunnen ons meten met de lokale partijen.'



Zelfs Sjoerdsma vindt dat D66 ondanks het verlies het goed heeft gedaan. 'We blijven de grootste in een aantal gemeenten. We krijgen een tikje maar gaan toch vrolijk naar huis.' Buijt vindt de blijdschap van de landelijke partijen overdreven. 'Iedereen heeft even in de krant gekeken in welke drie steden ze het beter hebben gedaan en noemen die nu.'