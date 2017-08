Laat je niet reduceren tot sjabloon van zwart of wit

Of, zoals Sylvana Simons van Artikel 1 het onlangs formuleerde op Facebook: 'Racisme is het systeem dat al eeuwenlang gebruikt wordt om ongelijkheid tussen wit en de rest in stand te houden. Het is een machtssysteem van sociale en economische structuren. Er zijn wel zwarte mensen die haat voelen naar wit, of naar andere kleuren, maar zonder de institutionele macht is er geen sprake van racisme als construct.'



Het zal gerust. Maar dat maakt een en ander in de praktijk niet minder schrijnend.



Zie het interview met Iris van Lunenburg dat eergisteren in Het Parool stond. Deze jonge programmamaker, als baby geadopteerd uit Haïti, maakte een film over 'gemengde relaties'. Zelf heeft ze daar ruime ervaring mee. Als vrouw van kleur valt ze naar eigen zeggen uitsluitend op witte mannen. In haar film tracht ze niet alleen uit te zoeken waarom dat zo is, ze wil ook begrijpen waarom zwarte jongens haar aanspreken als ze met een wit vriendje hand in hand over straat loopt.