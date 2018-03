Kwik loopt iets op, maar echt lente wordt het voorlopig niet

In de komende nacht neemt de kans op regen verder toe en ook morgenochtend regent het nog. In de middag is het op wat meer plaatsen droog, maar het blijft wel bewolkt. Het wordt morgen een graad of 7 na een nacht met enkele graden boven nul. Ook op vrijdag en in het weekeinde is de kans op vorst in de nacht niet groot.



Vrijdag en zaterdag verlopen grotendeels droog, met veel wolken, maar soms ook even zon. Zondag is de kans op een bui iets groter, maar krijgt ook de zon wat meer ruimte. Het kwik loopt nog iets op; in het weekend is het 10 graden of net iets meer. De wind is de eerste dagen westelijk en in het weekend zuidelijk en waait over het algemeen matig. Na het weekeinde blijft het wisselvallig, met wat meer wind.