Kwestie-Moorlag dreigt uit te groeien tot een principiële strijd binnen de PvdA

Principiële strijd

Zo dreigt de kwestie-Moorlag uit te groeien tot een principiële strijd in de PvdA. Aan de ene kant staan de pragmatici die op het Binnenhof sinds jaar en dag de koers bepalen, aan de andere kant het partijbestuur onder leiding van Vedelaar - oud-wethouder in Zwolle. Zij won in het najaar de strijd om het voorzitterschap met de belofte dat de PvdA terugkeert naar haar wortels, dat de leden de macht krijgen en dat samenwerking met de SP en GroenLinks moet worden gezocht. De radicaal-linkse Britse Labourleider Jeremy Corbyn is een van haar politieke idolen.



In haar bestuur treft zij gelijkgestemden als Gerard Bosman, die zich met de groep Linksom de afgelopen jaren afzette tegen de zakelijke koers van de partij in het tweede kabinet-Rutte.



Maar het zijn de beroepspolitici in Den Haag die zich ontfermen over de kwestie-Moorlag zodra die de partij in februari 2017 begint te kwellen. Moorlag is dan nog kandidaat-Kamerlid en directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen. Die combinatie brengt hem in problemen als vakbond Abvakabo FNV in het geweer komt tegen de manier waarop Alescon een groot deel van het personeel sinds 2011 inhuurt: via een zelf opgezet uitzendbureau. De FNV strijdt tegen dergelijke schijnconstructies omdat werknemers daardoor slechtere arbeidsvoorwaarden hebben. Vlak voor de verkiezingen kondigt de bond een rechtszaak aan tegen Alescon. En daarmee feitelijk tegen Moorlag.