Kunnen we onze betonvloeren nog vertrouwen?

De oorzaak in Eindhoven was een constructiefout in een zogenoemde breedplaatvloer

Twee afzonderlijke onderzoeken naar de oorzaak van het instorten van de Eindhovense parkeergarage leverden maandag dezelfde conclusie op. Die oorzaak was een constructiefout in een zogenoemde breedplaatvloer. Zo'n vloer bestaat uit twee betonlagen. De onderste laag bestaat uit betonplaten uit een fabriek, waar de bouwvakkers op de bouwplaats een tweede laag beton overheen storten. In Eindhoven bleken die betonlagen niet goed aan elkaar gehecht te zijn. Op die tropische meidag (het werd 33 graden) zette het beton uit en scheurde de bovenste betonvloer in het gebouw. Die brak in tweeën en sleurde de onderliggende vloeren in zijn val mee. Omdat de parkeergarage nog in aanbouw was en er niemand op de bouwplaats aan het werk was toen dit gebeurde (het was zaterdag), vielen er geen slachtoffers.



Dit ongeluk liep dus goed af, maar in Nederland staan meer gebouwen met breedplaatvloeren. Niemand weet hoeveel dit er zijn, maar alleen al bouwbedrijf Bam, bouwer van de ingestorte garage, heeft dezelfde constructie in vijfentwintig andere gebouwen toegepast. Bouwbedrijven maken sinds 2000 of 2001 gebruik van het in Eindhoven gestorte zelfverdichtende beton dat een rol speelde bij het falen van de bouwconstructie.