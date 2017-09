Komen je billen onder een urinoir uit? Vrouwen in het hele land nemen de proef op de som

Waarom heb je dit evenement georganiseerd?

'Het is begonnen als geintje, omdat ik een beetje boos was na de uitspraak van de rechter die zei dat vrouwen ook in een urinoir voor mannen kunnen plassen. Dat kan dus echt niet. Een kerel hoeft zo'n ding niet aan te raken, maar als vrouw is dat haast onvermijdelijk. En als je op je hurken gaat zitten in een plaskrul, steekt je blote kont eronderuit. Een vrouw vertelde me zelfs dat ze dat had geprobeerd en toen een boete kreeg voor onzedelijk gedrag. Ook is een vrouw aangerand toen ze in een urinoir ging plassen. Plassen in een mannenurinoir is niet schoon, niet netjes, onveilig en onwaardig.



Het onderliggende probleem dat ik wil aanpakken, is de scheve verhouding tussen het aantal mannen- en vrouwenwc's. In de Amsterdamse binnenstad zijn 35 plaskrullen voor mannen. In het weekend rijden ze nog eens 40 plaskruizen de uitgaansgebieden in. Voor vrouwen zijn er twee of drie plekken. Dat klopt niet.'