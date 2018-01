Kruidvat en Trekpleister stoppen met de verkoop van sigaretten

Naar verwachting zijn alle tabakswaren in de loop van 2019 uit de schappen. Volgens Van Breen is het 'financieel onverantwoord' om in één keer te stoppen met de verkoop. 'Sigaretten zijn geen illegaal product. Dus we gaan de voorraden wel gewoon opmaken, niet weggooien. Anders is het ook gewoon financieel een te zware klap.'



Kruidvat en Trekpleister tellen in Nederland en België 1.373 filialen. Van Breen is naar eigen zeggen trots op deze stap. Hoeveel omzet de twee drogisterijketens voortaan mislopen, wil Van Breen niet zeggen, maar volgens hem scheelt het 'toch enkele procenten'.