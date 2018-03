Kroongetuigenregeling onder grote druk na de moord op broer van Nabil B.

Misschien dat je een kroongetuige in minder moorddadige zaken nog wel kunt blijven gebruiken Emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos van de Universiteit van Tilburg

B. die besloot te praten met justitie over figuren die een grote rol spelen in de onderwereldoorlog die in de volksmond bekend staat als de 'Mocro-war'. In ruil voor zijn belastende verklaringen kreeg B. strafvermindering en werden hem en zijn familie bescherming aangeboden. Maar volgens het openbaar ministerie wilde Reduan (41), die nog nooit met justitie in aanraking was geweest, slechts beperkt gebruikmaken van die bescherming. Dat zou hem nu fataal zijn geworden.



Justitie is verplicht de veiligheid van kroongetuigen en hun naasten te bewaken en maakt om die reden voor elke deal een inschatting van de situatie. Tegelijk mogen getuigen en hun familieleden beveiliging weigeren, zelfs als ze op een dodenlijst staan en hun leven rechtstreeks gevaar loopt.