Kritiek op Sire dat risico's voor jongens propageert: 'Geen duidelijk verband tussen ravotten en ontwikkeling'

... maar daar valt wel het een en ander op aan te merken

Zeggen dat jongens alleen leren door risico's te nemen - en meisjes niet - 'is wat kort door de bocht', zegt Annemarie van Langen van KBA Nijmegen, een bureau voor onderwijsonderzoek. Terwijl dit wel de boodschap zou kunnen zijn die bij ouders blijft hangen na het zien van de Sire-reclamespot van 1,02 minuten.



Het beeld is heel duidelijk: dit is wat jongens horen te doen, zegt Judi Mesman, hoogleraar diversiteit in opvoeding en ontwikkeling aan de Universiteit Leiden. 'Ze proberen zich in het filmpje nog even in te dekken met de eerste zin - 'Jongens en meisjes zijn gelijk, maar niet hetzelfde' - maar wat volgt is heel stereotyperend', zegt Mesman. 'Het is een interessant thema hoe je als ouder moet omgaan met kinderen die ontdekkend gedrag vertonen. Zonde dat het alleen over jongens gaat, want verschillen tussen geslachten zijn vele malen kleiner dan verschillen binnen geslachten.'



Ook hoogleraar neuropsychologie Jolles, voorstander van de campagne, vindt dat het filmpje wel erg eenduidig is. 'Het ligt genuanceerder.' De boodschap dat je jongens meer moet laten ravotten geldt volgens hem ook voor meisjes. 'En het is belangrijk dat jongens ook eigenschappen leren die meisjes doorgaans eerder onder de knie hebben, zoals communiceren en zelfinzicht tonen.'