Oud-minister Hirsch Ballin: Buma zet tegenstellingen aan en laat culturele verscheidenheid 'helaas los'

Kritiek

In hoeverre die kritiek ook raakt aan het nieuwe regeerakkoord is nog niet duidelijk

Volgens Trouw, die het partijblad al in handen heeft, wijzen Hirsch Ballin en Van Geest erop dat de partijleider de in het 'Program van uitgangspunten CDA' geformuleerde culturele verscheidenheid 'helaas loslaat'. Kijk verder dan de eigen cultuur en geschiedenis, en toon inlevingsvermogen, adviseren ze Buma.



In hoeverre Buma's uitspraken raakvlakken vertonen met het nieuwe regeerakkoord is nog niet duidelijk. Vooralsnog is alleen zeker dat basisscholen van het nieuwe kabinet het Wilhelmus moeten behandelen. Ook wordt basisschoolbezoek aan het Rijksmuseum en de Tweede Kamer verplicht. Het integratiebeleid zelf lijkt een compromis te worden tussen de vier partijen. Vluchtelingen met een verblijfsstatus hebben straks in de eerste twee jaar in Nederland geen recht meer op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Ze krijgen voorzieningen als huisvesting, een zorgverzekering en begeleiding bij het integratietraject voortaan 'in natura' van gemeenten. Daarnaast hebben zij alleen nog recht op enkele honderden euro 'leefgeld'. Daar staat tegenover dat de overheid in die eerste jaren veel meer werk gaat maken van de inburgering. Er komt meer hulp en begeleiding vanuit de gemeenten.