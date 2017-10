Kort nieuws

Italiaanse regio's willen ook meer autonomie

Inwoners van de Noord-Italiaanse regio's Veneto en Lombardije hebben zich zondag in een niet-bindend referendum uitgesproken over meer autonomie. De twee 'rijke' Italiaanse regio's goed voor 30 procent van het nationale inkomen worden bestuurd door de rechts-populistische partij Lega Nord die in de jaren tachtig van de vorige eeuw is opgericht met het doel de regio's af te scheiden van Italië. Onder de huidige partijvoorzitter Matteo Salvini is dit doel losgelaten. Anders dan in de Spaanse regio Catalonië is niet gestemd over onafhankelijkheid, maar over de vraag of Veneto en Lombardije meer zeggenschap moeten krijgen over onder meer het beheer van hun financiën, onderwijs en de gezondheidszorg. Ook willen de voorstanders van meer autonomie een grotere rol van de regio's bij het innen van belastingen. De initiatiefnemers vinden dat Veneto en Lombardije te veel geld afdragen en er te weinig voor terugkrijgen. Zij hopen met een positieve uitkomst van het referendum sterker te komen staan in de onderhandelingen met het centraal gezag in Rome. De stembussen sloten zondag om 23.00 uur. De resultaten worden maandag verwacht.