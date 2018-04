Koningsdag van start na 'relaxte' Koningsnacht

Aan de vooravond van Koningsdag is op veel plaatsen in het land het feest al uitbundig gevierd. Op veel plekken was het druk. Grote incidenten zijn voor zover bekend uitgebleven.



In Utrecht was de vrijmarkt en in Den Haag zijn naar schatting tegen de 200.000 mensen afgekomen op The Life I Live, een muziekfestival op negen concertpodia in de binnenstad. 'Het is gezellig druk, er zijn geen incidenten en nauwelijks een wanklank' meldde een politiewoordvoerder.

Op de Utrechtse vrijmarkt heerste donderdag al een gezellige sfeer en de verkoop van de meest uiteenlopende spullen verliep prima. 'Wat betreft duurzaamheid scoren we goed', zei een woordvoerster van de gemeente. Ze constateert dat de te koop aangeboden waar heel vaak een nieuwe bestemming vindt. Als het weer ook vrijdag niet al te slecht wordt, worden er donderdag en vrijdag in totaal zo'n 300.000 mensen verwacht in Utrecht. Evenveel als vorig jaar.



Op sommige plekken werden mensen vanwege de drukte tijdelijk niet toegelaten. Zo werden mensen in Den Haag opgeroepen niet meer naar de Grote Markt te gaan en meldde de politie dat de Korenmarkt in Arnhem tijdelijk op slot moest.



Na 01.00 uur waren de meeste buitenoptredens ten einde. Volgens een woordvoerder van The Life I Live was het kort daarna 'relaxed in de straten' en is het Haagse feest gemoedelijk verlopen. In Utrecht is de 'stille nacht' ingegaan, waarbij tot 11.00 uur geen versterkte muziek mag worden gedraaid.



Het centrum van Eindhoven kleurde donderdagavond al oranje voor het muziekfestival Eindhoven=King. Amsterdam trekt traditioneel de meeste Oranjeklanten met diverse evenementen en een traditionele vrijmarkt.